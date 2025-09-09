Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (9)

A novela 'Vale Tudo' desta terça-feira (9) vai ao ar às 22:30, após 'Bolívia x Brasil'. Nesse capítulo, Odete impede que César deixe a festa de casamento e comunica aos convidados que a matéria é falsa.

Resumo completo de 'Vale Tudo' desta terça-feira

Odete impede que César deixe a festa de casamento e comunica aos convidados que a matéria é falsa. Olavo seduz Celina. Odete presenteia César com um carro. Marco Aurélio comenta com Leila que o Conselho da TCA acabará afastando Odete da presidência. César revela a Odete que participou do roubo do quadro de Heleninha, afirmando que foi ideia de Maria de Fátima.

Mário Sérgio comunica a Odete que foi Maria de Fátima a responsável pela matéria difamando César. Vasco pede a Ivan para organizar uma viagem de lua de mel para ele e Lucimar. Afonso comenta com Solange que o casamento da mãe afetou a TCA com a queda das ações da empresa. Odete afirma a Marco Aurélio que sabe que ele continua lhe roubando.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 22:30, na Rede Globo.