Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (23)

A novela 'Vale Tudo' desta terça-feira (23) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Odete observa a medicação usada por Marco Aurélio.

Resumo completo de 'Vale Tudo' desta terça-feira

Odete observa a medicação usada por Marco Aurélio. Seguindo sugestão de Bartolomeu e da Tomorrow, Raquel grava um vídeo para acalmar as manifestações na internet geradas por causa da postagem de Maria de Fátima. Freitas troca mensagens com Eugênio. Odete planeja sabotar a medicação de Marco Aurélio. Dona Lu avisa a Cecília e a Laís que, na padaria, perguntaram sobre elas e Sarita.

Luiz se apresenta a Cecília como pai de Sarita. Laís fica revoltada quando Luiz manifesta desejo de ver a filha. Odete recebe do químico o remédio que ela encomendou. César chega com dor de cabeça e pega o remédio que o químico deu para Odete.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.