Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (23)

Odete observa a medicação usada por Marco Aurélio.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Vale Tudo
Foto: Divulgação/TV Globo

A novela 'Vale Tudo' desta terça-feira (23) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Odete observa a medicação usada por Marco Aurélio.

Resumo completo de 'Vale Tudo' desta terça-feira

Odete observa a medicação usada por Marco Aurélio. Seguindo sugestão de Bartolomeu e da Tomorrow, Raquel grava um vídeo para acalmar as manifestações na internet geradas por causa da postagem de Maria de Fátima. Freitas troca mensagens com Eugênio. Odete planeja sabotar a medicação de Marco Aurélio. Dona Lu avisa a Cecília e a Laís que, na padaria, perguntaram sobre elas e Sarita.

Luiz se apresenta a Cecília como pai de Sarita. Laís fica revoltada quando Luiz manifesta desejo de ver a filha. Odete recebe do químico o remédio que ela encomendou. César chega com dor de cabeça e pega o remédio que o químico deu para Odete.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.

Vale Tudo
Zoeira

Elenco do reality A Fazenda 17 reunido na sala de estar da casa
Zoeira

A Fazenda 17: Martina Sanzi vence a Prova de Fogo

Prova será exibida na noite desta segunda-feira (22)

Redação
22 de Setembro de 2025
Margareth irá desfilar em carro alegórico da Grande Rio.
Zoeira

Mãe de Virginia Fonseca também vai desfilar pela Grande Rio em 2026

Aos 59 anos, Margareth Serrão participará em carro alegórico da escola

Redação
22 de Setembro de 2025
Entrada do local do velório, no Cemitério Gethsêmani Anhanguera, em São Paulo. Familiares e amigos acompanham o traslado do corpo para o sepultamento.
Zoeira

Famosos comparecem ao velório de JP Mantovani, ex-Fazenda morto em acidente de moto

Corpo do modelo e influenciador foi velado em São Paulo nesta segunda-feira (22)

Redação
22 de Setembro de 2025
Bruna Biancardi rebateu Virginia e expôs desentendimento entre as duas
Zoeira

Bruna Biancardi rebate Virginia Fonseca e expõe climão envolvendo Neymar

Esposa do jogador desmentiu versão da influenciadora sobre ligação polêmica e pediu para não ter mais seu nome citado

Redação
22 de Setembro de 2025