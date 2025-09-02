Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (2)

A novela 'Vale Tudo' desta terça-feira (2) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Maria de Fátima chantageia Odete, ameaçando contar sobre a existência de Leonardo.

Resumo completo de 'Vale Tudo' desta terça-feira

Maria de Fátima chantageia Odete, ameaçando contar sobre a existência de Leonardo. Marieta diz a Consuêlo que sente falta de Poliana. Raquel decide transformar a Paladar em um restaurante.

Solange acompanha Afonso na internação no hospital. André pressiona Aldeíde a assumir o namoro com ele. Heleninha entra em casa embriagada e acaba brigando com Celina.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.