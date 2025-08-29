Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (29)
Ivan mostra a Raquel o espaço onde ele irá abrir uma agência de viagens a custos acessíveis.
A novela 'Vale Tudo' desta sexta-feira (29) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Ivan mostra a Raquel o espaço onde ele irá abrir uma agência de viagens a custos acessíveis.
Resumo completo de 'Vale Tudo' desta sexta-feira
Ivan mostra a Raquel o espaço onde ele irá abrir uma agência de viagens a custos acessíveis. Ivan, Pascoal e Gilda ajudam Raquel e Poliana a colocar os equipamentos de volta na casa da Paladar. Odete fica em choque quando Heleninha comenta sobre uma moça que conheceu no grupo do AA chamada Ana Clara.
Afonso avisa a Odete que renunciou à herança da mãe. Solange compartilha com Sardinha sua preocupação com Afonso. Ana Clara comunica a Odete que está casada com Leonardo. Solange questiona Afonso sobre sua saúde.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.