Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (26)

Odete presenteia Marco Aurélio com um relógio.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Vale Tudo
Foto: Divulgação/TV Globo

A novela 'Vale Tudo' desta sexta-feira (26) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Odete presenteia Marco Aurélio com um relógio.

Resumo completo de 'Vale Tudo' desta sexta-feira

Odete presenteia Marco Aurélio com um relógio. Freitas compartilha com Eugênio sua intenção de desviar dinheiro de Marco Aurélio. Renato participa do encontro do grupo do A.A. com Heleninha. Cecília e Laís conversam com Sarita sobre Luiz, e a menina revela que deseja conhecer o pai biológico.

Maria de Fátima flagra Mário Sérgio e Ana Clara em um restaurante. Mário Sérgio nota que o cartão de crédito de Ana Clara está no nome de Odete, e a jovem explica que a empresária ajuda sua família. Luiz diz que tem diabetes e recebe dinheiro de Cecília e Laís para comprar remédio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.

Imagem mostra cantora Gabily com expressão de choro durante eliminação no programa a fazenda 17
Zoeira

Quem saiu em 'A Fazenda'? Gabily é a primeira eliminada

A cantora recebeu somente 26,95% dos votos e acabou saindo do reality show

Redação
26 de Setembro de 2025
Imagem de Fabiano, pai da Viih Tube, durante uma participação dele em A Fazenda 17
Zoeira

Parcial de 'A Fazenda 17' mostra Fabiano eliminado contra Carol e Gabily

Resultado foi apontado na enquete do Diário do Nordeste; eliminação ocorre na noite desta quinta-feira (25)

Redação
25 de Setembro de 2025
Viviane na farmácia da Chacrinha
Zoeira

Gabriela Loran diz que personagem trans em 'Três Graças' foge de estereótipos

Atriz terá papel importante para desvendar esquema de falsificação de remédios em novela

Redação
25 de Setembro de 2025
Homem e mulher em cozinha de restaurante. Homem preto de cabelo preto olha para a direita e mulher branca de cabelo castanho olha para a esquerda. Ambos estão se encarando e vestem avental e uniforme branco de chef. Na frente deles, uma prateleira com uma frigideira e legumes verdes. Embaxo, várias panelas com condimentos fervendo.
Zoeira

TV Globo exibe 'A 100 Passos de um Sonho' na 'Sessão da Tarde' desta quinta-feira (25)

A 'Sessão da Tarde' desta quinta-feira (25) traz emoção e comédia para toda a família

A. Seraphim
25 de Setembro de 2025