Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (26)
Odete presenteia Marco Aurélio com um relógio.
A novela 'Vale Tudo' desta sexta-feira (26) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Odete presenteia Marco Aurélio com um relógio.
Resumo completo de 'Vale Tudo' desta sexta-feira
Odete presenteia Marco Aurélio com um relógio. Freitas compartilha com Eugênio sua intenção de desviar dinheiro de Marco Aurélio. Renato participa do encontro do grupo do A.A. com Heleninha. Cecília e Laís conversam com Sarita sobre Luiz, e a menina revela que deseja conhecer o pai biológico.
Maria de Fátima flagra Mário Sérgio e Ana Clara em um restaurante. Mário Sérgio nota que o cartão de crédito de Ana Clara está no nome de Odete, e a jovem explica que a empresária ajuda sua família. Luiz diz que tem diabetes e recebe dinheiro de Cecília e Laís para comprar remédio.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.