Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (19)

Olavo critica César.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Vale Tudo
Foto: Divulgação/TV Globo

A novela 'Vale Tudo' desta sexta-feira (19) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Olavo critica César.

Resumo completo de 'Vale Tudo' desta sexta-feira

Olavo critica César. Solange teme a piora de Afonso. Freitas mente para Marco Aurélio sobre o dinheiro para comprar a casa da mãe. Aldeíde e André demonstram estar infelizes com a separação. Pensando na presidência da TCA, Marco Aurélio pede a Mário Sérgio uma campanha para trabalhar sua imagem pessoal.

Celina e Estéban fazem as pazes. Mário Sérgio instiga Freitas a roubar Marco Aurélio. Odete ameaça acabar com a mesada de Maria de Fátima se ela mantiver contato com Ana Clara. Vasco e Lucimar decidem se casar. Consuêlo abençoa o namoro de André com Aldeíde. Ana Clara se encontra com Maria de Fátima.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.

Wanessa, de vestido amarelo, e Allan, de blusa verde e calça preta, indo embora no mesmo veículo. Vegetação tropical ao fundo, perto de um carro preto e uma estrutura de bar.
Zoeira

Wanessa Camargo e Allan Souza Lima são vistos saindo juntos de quiosque no RJ

Artistas deixaram a Barra da Tijuca no mesmo veículo, na madrugada desta sexta-feira (19)

Redação
Há 52 minutos
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (19)

Ao ouvirem o carro de Marilda e Aderbal se aproximando, Candinho e seus amigos tentam abrir a porta do galpão.

A. Seraphim
Há 1 hora
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (19)

Jaques proíbe Leo de pegar as sobras de material da Boaz, e humilha a mulher.

A. Seraphim
Há 1 hora
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (19)

Depois de brigar com Guiomar, Raul decide sair de casa.

A. Seraphim
Há 1 hora
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (19)

Olavo critica César.

A. Seraphim
Há 1 hora
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
Na imagem, seis peões ficaram imunides: Matheus, Shia, Nizam, Walério, Will e Mesquita.
Zoeira

A Fazenda 17: veja quem ganhou a 1ª prova de imunidade do reality

Dinâmica especial salvou seis peões da primeira roça

Redação
19 de Setembro de 2025
foto do cantor D4vd.
Zoeira

Cadáver de adolescente é localizado dentro de Tesla do cantor D4vd

O artista norte-americano é uma das atrações confirmadas do Lollapalooza 2026, em São Paulo

Redação
18 de Setembro de 2025
Área externa da Fazenda com os peões em uma atividade ao vivo no reality
Zoeira

A Fazenda 17: entenda como vai funcionar a prova especial pela imunidade

Prova garantirá seis imunidades e exigirá agilidade e concentração dos peões

Redação
18 de Setembro de 2025