Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (19)
A novela 'Vale Tudo' desta sexta-feira (19) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Olavo critica César.
Resumo completo de 'Vale Tudo' desta sexta-feira
Olavo critica César. Solange teme a piora de Afonso. Freitas mente para Marco Aurélio sobre o dinheiro para comprar a casa da mãe. Aldeíde e André demonstram estar infelizes com a separação. Pensando na presidência da TCA, Marco Aurélio pede a Mário Sérgio uma campanha para trabalhar sua imagem pessoal.
Celina e Estéban fazem as pazes. Mário Sérgio instiga Freitas a roubar Marco Aurélio. Odete ameaça acabar com a mesada de Maria de Fátima se ela mantiver contato com Ana Clara. Vasco e Lucimar decidem se casar. Consuêlo abençoa o namoro de André com Aldeíde. Ana Clara se encontra com Maria de Fátima.
