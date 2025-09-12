Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (12)

A novela 'Vale Tudo' desta sexta-feira (12) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Odete manda Mário Sérgio conseguir provas de que Marco Aurélio é o responsável pelas difamações que vem sofrendo.

Resumo completo de 'Vale Tudo' desta sexta-feira

Odete manda Mário Sérgio conseguir provas de que Marco Aurélio é o responsável pelas difamações que vem sofrendo. Vilma procura Ivan em sua agência de turismo e oferece ajuda para alavancar o negócio. Fátima promete ajudar Olavo a conquistar Celina, em troca de favores. Jarbas e Consuêlo concedem a mão de Daniela a Luciano em casamento. Consuêlo ameaça não ir ao casamento da filha se Aldeíde estiver presente.

Marco Aurélio avisa a Mário Sérgio que Odete foi derrotada na reunião. Mário Sérgio comemora ao ver o embate entre Odete e Marco Aurélio. Freitas registra papéis sobre a mesa de Marco Aurélio. Mário Sérgio instiga Freitas a delatar Marco Aurélio. Freitas procura Odete para fazer uma delação premiada.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.