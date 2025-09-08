Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (8)

A novela 'Vale Tudo' desta segunda-feira (8) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Solange reage quando Maria de Fátima e Mário Sérgio insistem em falar com ela e Afonso.

Resumo completo de 'Vale Tudo' desta segunda-feira

Solange reage quando Maria de Fátima e Mário Sérgio insistem em falar com ela e Afonso. Aldeíde teme a reação de Consuêlo ao saber que André irá morar com ela. Raquel aceita o convite de Renato e Solange para publicar uma matéria sobre a Paladar na revista da Tomorrow. Bruno ajuda Ivan a fazer o vídeo de divulgação da agência. Marieta incentiva Poliana a aparecer com Raquel na matéria da Paladar.

Marieta e Poliana decidem namorar. Odete dá orientações para Celina organizar seu casamento. Renato fotografa Heleninha, e acaba rolando um clima entre os dois. Maria de Fátima e Mário Sérgio tramam contra o casamento de Odete e César. Maria de Fátima planta uma notícia na internet dizendo que Odete se casou com o ladrão que roubou o quadro de Heleninha. César decide fugir da festa com Olavo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.