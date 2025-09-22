Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

A novela 'Vale Tudo' desta segunda-feira (22) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Odete mente para a polícia ao dizer que sofreu uma tentativa de assalto.

Resumo completo de 'Vale Tudo' desta segunda-feira

Odete mente para a polícia ao dizer que sofreu uma tentativa de assalto. Afonso resolve retomar o tratamento. Odete e Marco Aurélio fazem um acordo para cessar a rivalidade entre ambos. Celina diz a Estéban que, para viajar, é preciso ter certeza que seus sobrinhos estejam bem.

Ana Clara ajuda Maria de Fátima a gravar um vídeo pedindo perdão a Raquel. Consuêlo se sente nas nuvens ao ser promovida a diretora trainee por Odete.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.