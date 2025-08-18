Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (18)

A novela 'Vale Tudo' desta segunda-feira (18) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, César sugere que Fátima interrompa a gravidez.

Resumo completo de 'Vale Tudo' desta segunda-feira

César sugere que Fátima interrompa a gravidez. Raquel não se sente confortável em ir à ópera com Ivan, sabendo que é um evento patrocinado pela família Roitman.

Raquel se nega a falar com Maria de Fátima no evento no Teatro Municipal. Maria de Fátima tem atitude extrema para dar fim a sua gravidez.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.