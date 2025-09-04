Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (4)

A novela 'Vale Tudo' desta quinta-feira (4) vai ao ar às 20:35, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Mesmo na companhia de César, Odete não consegue deixar de pensar em Leonardo.

Resumo completo de 'Vale Tudo' desta quinta-feira

Mesmo na companhia de César, Odete não consegue deixar de pensar em Leonardo. Heleninha pede desculpas a Ana Clara pelo comportamento de Odete. Dr. Fernando avisa a Afonso e a Solange que só com o resultado dos exames saberá se a medicação está surtindo o resultado esperado.

Odete chega com dois enfermeiros na casa de Ana Clara para levar Leonardo, e a jovem implora uma última chance. Solange decide passar uns dias na casa de Afonso. Marco Aurélio promete ressarcir Odete da quantia de dinheiro desviada da TCA.

Dr. Fernando comunica a Solange que Afonso precisará de um transplante de medula. Raquel aconselha Pascoal a revelar a Gilda que gosta dela. Consuêlo se surpreende com a festa-surpresa de suas bodas com Jarbas, e é pedida em casamento novamente pelo marido.

Consuêlo flagra Aldeíde com André.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:35, na Rede Globo.