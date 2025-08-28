Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (28)
A novela 'Vale Tudo' desta quinta-feira (28) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Raquel despreza Maria de Fátima.
Resumo completo de 'Vale Tudo' desta quinta-feira
Raquel despreza Maria de Fátima. Afonso entrega a Odete o relatório que fez sobre as finanças da TCA, onde constata que Marco Aurélio vem extorquindo a empresa há anos. Afonso passa mal. Ana Clara conversa com Leonardo sobre sua intenção de se casar com ele. Igor nota o cansaço de Afonso. Odete confronta Marco Aurélio.
Ivan pressiona Gerson a confessar que foi Odete quem armou contra ele. Maria de Fátima avisa a Afonso que o filho que espera não é dele. Celina compra a casa da Paladar e coloca no nome de Raquel e Poliana. Celina pede segredo a Odete sobre sua aquisição, e Heleninha ouve.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.