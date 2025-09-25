Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (25)

A novela 'Vale Tudo' desta quinta-feira (25) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Maria de Fátima incentiva Ana Clara a tirar mais vantagens e dinheiro de Odete.

Resumo completo de 'Vale Tudo' desta quinta-feira

Maria de Fátima incentiva Ana Clara a tirar mais vantagens e dinheiro de Odete. Mário Sérgio convence Freitas a desviar dinheiro de Marco Aurélio. Aldeíde alerta Lucimar para o custo barato cobrado pela agência concorrente de Ivan. Marco Aurélio comenta com Mário Sérgio que Odete o convocou para tratar da expansão da TCA na Ásia.

Mário Sérgio encontra uma foto de Ana Clara com Maria de Fátima nas redes sociais, acessa o perfil da jovem e marca um encontro com ela. Lucimar e Vasco levam um golpe. Odete pergunta a Marco Aurélio se o ombro do executivo melhorou.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.