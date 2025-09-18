Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (18)
A novela 'Vale Tudo' desta quinta-feira (18) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'.
Resumo completo de 'Vale Tudo' desta quinta-feira
Mário Sérgio conta a Marco Aurélio que Freitas mentiu ao dizer que conseguiu empréstimo com o RH da empresa. Jarbas nota a tristeza de Consuêlo. Eunice conta para a família que recebeu uma proposta da estilista de Milão. Aldeíde conta a André que é sua patrocinadora.
Marco Aurélio diz a Leila que planeja atentar contra Odete. André fica indignado com a mentira de Aldeíde e resolve deixá-la. Odete estranha a reação de César. Daniela se preocupa com André, mas Consuêlo comemora a volta do filho para casa. Heleninha e Renato ficam juntos.
André avisa que desistirá do campeonato. Maria de Fátima fala mal de Celina para Estéban e avisa que a irmã de Odete sairá com Olavo. Ana Clara contata Maria de Fátima, deixando claro que sabe quem ela é. Celina comenta com Eugênio sobre sua intenção de terminar a história com Olavo.
Estéban flagra Celina com Olavo. César fica surpreso ao saber que, em seu contrato de casamento, consta que ele herdará 50% do Grupo TCA com a morte de Odete.
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.