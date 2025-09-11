Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (11)

A novela 'Vale Tudo' desta quinta-feira (11) vai ao ar às 20:35, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Marco Aurélio estranha o elogio que Odete faz à clínica de estética de Leila.

Resumo completo de 'Vale Tudo' desta quinta-feira

Marco Aurélio estranha o elogio que Odete faz à clínica de estética de Leila. Freitas comunica a Marco Aurélio que o contato deles avisou que a Polícia Federal fará uma batida na Essenza. Marco Aurélio avisa a Leila que eles foram denunciados.

Marco Aurélio reúne todas as provas contra ele, para tentar burlar a Polícia Federal. André sente saudades da família. Heleninha convida Tiago para expor suas animações na galeria. Heleninha estranha o sumiço de Ana Clara do grupo do AA. Mário Sérgio manipula Odete e Marco Aurélio.

Afonso faz Heleninha prometer que cuidará de seus filhos se ele estiver ausente. Estéban se depara com Celina e Olavo juntos. Olavo aconselha Maria de Fátima a esquecer César. Luciano pede Daniela em casamento. Afonso avisa a Odete que um amigo jornalista lhe informou que explodirá um escândalo envolvendo a TCA e o nome da mãe.

Odete percebe que Marco Aurélio é o responsável por querer sua difamação e promete enfrentá-lo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:35, na Rede Globo.