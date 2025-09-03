Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (3)
Heleninha entra em casa embriagada e acaba brigando com Celina.
A novela 'Vale Tudo' desta quarta-feira (3) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Heleninha entra em casa embriagada e acaba brigando com Celina.
Resumo completo de 'Vale Tudo' desta quarta-feira
Heleninha entra em casa embriagada e acaba brigando com Celina. Celina fica atônita diante da atitude de Heleninha. Marco Aurélio compartilha com Leila seus planos para deixar o Brasil. Jarbas planeja a festa-surpresa dos 25 anos de casado com Consuêlo. Renato se oferece para ir a uma reunião do AA com Heleninha.
Consuêlo comenta com Aldeíde sobre sua desconfiança de que Jarbas esteja escondendo o resultado de seu exame. Marco Aurélio pede Leila em casamento. Heleninha leva Ana Clara para conhecer sua galeria. Odete chega à galeria de Heleninha e se depara com Ana Clara.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.