Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (24)

Cecília avisa a Laís que o advogado falou que Sarita tem o direito de conhecer sua origem.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Vale Tudo
Foto: Divulgação/TV Globo

A novela 'Vale Tudo' desta quarta-feira (24) vai ao ar às 20:35, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Cecília avisa a Laís que o advogado falou que Sarita tem o direito de conhecer sua origem.

Resumo completo de 'Vale Tudo' desta quarta-feira

Cecília avisa a Laís que o advogado falou que Sarita tem o direito de conhecer sua origem. Doutor Fernando comunica que a resposta do organismo de Afonso à quimioterapia está melhor. Consuêlo contrata Eunice para fazer o vestido de noiva de Daniela.

Pascoal declara seu amor para Gilda, incentivado por Bartolomeu. Lucimar e Vasco avisam a Ivan que fecharam a viagem com Vilma. Maria de Fátima incentiva Ana Clara a tirar mais vantagens e dinheiro de Odete.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:35, na Rede Globo.

imagem mostra o ator Marcos Palmeira e o cantor Belo caracterizados como personagens da próxima novela, três graças.
Zoeira

Gracyanne elogia estreia de Belo como ator em novela da Globo

O elogio aconteceu em meio ao processo de divórcio litigioso

Redação
Há 1 hora
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (24)

Celso fica aflito com a determinação de Candinho e Samir.

A. Seraphim
Há 1 hora
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (24)

Marlon tenta conter Kami.

A. Seraphim
Há 1 hora
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (24)

Diná vai até a casa de Ismael com Mauro e um segurança.

A. Seraphim
Há 1 hora
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (24)

Cecília avisa a Laís que o advogado falou que Sarita tem o direito de conhecer sua origem.

A. Seraphim
Há 1 hora
Colagem mostra imagens de Fabiano Moraes, Dudu Camargo e Gabily, participantes de A Fazenda 17 que disputam a Prova do Fazendeiro em 24 de setembro de 2025, usando chapéus de fazendeiro.
Zoeira

Enquete: Quem deve vencer a Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda'?

O ganhador da dinâmica se livra da roça e volta para a disputa poderoso

Redação
24 de Setembro de 2025
Imagem mostra Carol Lekker, Fabiano Moraes, Dudu Camargo e Gabily na primeira roca de a fazenda
Zoeira

Quem está na primeira roça de 'A Fazenda'? Veja como foi votação

Quatro jogadores estão na versão preliminar da berlinda e um deles irá se livrar nesta quarta-feira (24)

Redação
24 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Setembro de 2025
foto da atriz Claudia Cardinale em tapete vermelho
Zoeira

Morre atriz Claudia Cardinale, estrela do cinema europeu, aos 87 anos

A artista partiu "junto a seus filhos" em Nemours

Diário do Nordeste/AFP
23 de Setembro de 2025