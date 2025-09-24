Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (24)
Cecília avisa a Laís que o advogado falou que Sarita tem o direito de conhecer sua origem.
Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
A novela 'Vale Tudo' desta quarta-feira (24) vai ao ar às 20:35, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Cecília avisa a Laís que o advogado falou que Sarita tem o direito de conhecer sua origem.
Resumo completo de 'Vale Tudo' desta quarta-feira
Cecília avisa a Laís que o advogado falou que Sarita tem o direito de conhecer sua origem. Doutor Fernando comunica que a resposta do organismo de Afonso à quimioterapia está melhor. Consuêlo contrata Eunice para fazer o vestido de noiva de Daniela.
Pascoal declara seu amor para Gilda, incentivado por Bartolomeu. Lucimar e Vasco avisam a Ivan que fecharam a viagem com Vilma. Maria de Fátima incentiva Ana Clara a tirar mais vantagens e dinheiro de Odete.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:35, na Rede Globo.