Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (17)

A novela 'Vale Tudo' desta quarta-feira (17) vai ao ar às 20:30, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Aldeíde tenta incentivar André a ir à formatura da irmã.

Resumo completo de 'Vale Tudo' desta quarta-feira

Aldeíde tenta incentivar André a ir à formatura da irmã. Maria de Fátima manda flores para Celina fingindo ser Olavo. Marco Aurélio recebe alta e resolve ir à TCA humilhar Freitas. Olavo e Celina ficam juntos. Marco Aurélio diz a Leila que deseja se vingar. Celina recebe flores de Estéban. Mário Sérgio conta a Marco Aurélio que Freitas mentiu ao dizer que conseguiu empréstimo com o RH da empresa.

Jarbas nota a tristeza de Consuêlo. Eunice conta para a família que recebeu uma proposta da estilista de Milão. Aldeíde conta a André que é sua patrocinadora. Marco Aurélio diz a Leila que planeja atentar contra Odete.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:30, na Rede Globo.