Que horas começa o Viver Sertanejo, com Daniel, neste domingo (24/08)?

Mais uma edição do "Viver Sertanejo", da TV Globo, irá ao ar neste domingo (24). Apresentado pelo cantor Daniel, o programa começa às 8h45, após o "Globo Rural".

Neste domingo, Daniel recebe duas duplas sertanejas. A primeira é formada por Edson & Hudson. A segunda dupla é formada por Matogrosso e Mathias.

Além disso, o programa também conta com a participação de Jeronimo Muzetti.

Que horas começa o Viver Sertanejo hoje (24)?

O programa "Viver Sertanejo" vai ao ar todos os domingos a partir de 8h45, após o "Globo Rural", na TV Globo e no Globoplay. O programa segue até às 9h29.

Na atração, Daniel recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo para conversas, números musicais e tudo que combina com o modo de vida do interior.