Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Que horas começa o Viver Sertanejo, com Daniel, neste domingo (24/08)?

Programa recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Daniel e convidados do programa Viver Sertanejo
Legenda: Daniel recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo
Foto: Divulgação/TV Globo

Mais uma edição do "Viver Sertanejo", da TV Globo, irá ao ar neste domingo (24). Apresentado pelo cantor Daniel, o programa começa às 8h45, após o "Globo Rural".

Neste domingo, Daniel recebe duas duplas sertanejas. A primeira é formada por Edson & Hudson. A segunda dupla é formada por Matogrosso e Mathias.

Além disso, o programa também conta com a participação de Jeronimo Muzetti.

Que horas começa o Viver Sertanejo hoje (24)?

O programa "Viver Sertanejo" vai ao ar todos os domingos a partir de 8h45, após o "Globo Rural", na TV Globo e no Globoplay. O programa segue até às 9h29.

Na atração, Daniel recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo para conversas, números musicais e tudo que combina com o modo de vida do interior.

Assuntos Relacionados
Daniel e convidados do programa Viver Sertanejo
Zoeira

Que horas começa o Viver Sertanejo, com Daniel, neste domingo (24/08)?

Programa recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo

Redação
Há 1 hora
As apresentadoras do programa Globo Rural
Zoeira

Que horas começa o Globo Rural neste domingo (24/08)?

Programa inicia após o 'Auto Esporte'

Redação
Há 2 horas
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (24/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (24/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (24/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (24/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (24/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (24/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (24/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (24/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (24/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (24/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Agosto de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (24/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (24/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Agosto de 2025
Montagem de duas fotos. Dado Dolabella, de camisa azul, comenta caso de agressão
Zoeira

Dado Dolabella dá versão sobre crise de ciúmes contra Wanessa e agressão a cantor

O artista disse que toda a situação foi um "mal-entendido"

Redação
23 de Agosto de 2025
Imagem do Padre Marcelo Rossi sorrindo
Zoeira

Que horas começa a 'Santa Missa com Padre Marcelo' na Globo? Veja horário deste domingo (24/08)

O programa também é transmitido na Globoplay

Redação
23 de Agosto de 2025
Camila Pitanga e Antônio Pitanga participaram do Mano a Mano
Zoeira

Camila Pitanga e Mano Brown têm momento de tensão em podcast após ele chamá-la de 'mulata'

A atriz afirmou se reconhecer como "mulher negra em movimento"

Redação
23 de Agosto de 2025
Colagem com foto de Paola Carosella ao lado de uma foto da mão de sua filha
Zoeira

‘Isso é crime’: Paola Carosella se pronuncia após polêmica envolvendo influenciadora Blogueirinha

Após a repercussão do caso, Blogueirinha usou o perfil no X para esclarecer o assunto

Redação
23 de Agosto de 2025
Colagem com fotos de Dado Dolabella, Wanessa Camargo e Luan Pereira
Zoeira

Luan Pereira, cantor envolvido em briga com Dado Dolabella, se pronuncia: 'O cara perdeu a razão'

O ator Dado Dolabella protagonizou uma cena pública de violência que teria sido motivada por ciúmes de Wanessa Camargo

Redação
23 de Agosto de 2025
Imagem mostra montagem com foto da atriz Luana Piovani e outra foto em que estão Dado Dolabella e a cantora Wanessa
Zoeira

Luana Piovani se manifesta após crise de ciúmes de Dado Dolabella com Wanessa Camargo

A atriz e Dado Dolabella namoraram no começo dos anos 2000 e a atriz o acusou de agressão física

Redação
23 de Agosto de 2025