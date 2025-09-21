Que horas começa o Viver Sertanejo, com Daniel, neste domingo (21/09)?

Mais uma edição do "Viver Sertanejo", da TV Globo, irá ao ar neste domingo (21). Apresentado pelo cantor Daniel, o programa começa às 10h05, após o "Globo Rural".

Neste domingo (21), o programa receberá Simone Mendes para a primeira parte de uma prosa intimista, que promete trazer particularidades e memórias da vida da cantora.

Ao lado de Daniel, ela abre o coração sobre suas origens simples no sertão da Bahia, além de falar dos filhos, Henry, de 10 anos, e Zaya, de quatro, e do esposo, o empresário Henry Diniz.

A cantora também interpreta sucessos como “Dois Fugitivos” e “Dois Tristes”, em versões especiais que reforçam a força de sua voz e emoção.

Que horas começa o Viver Sertanejo hoje (21)?

O programa "Viver Sertanejo" será exibido a partir das 10h05, após o "Globo Rural", na TV Globo e no Globoplay.

Na atração, Daniel recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo para conversas, números musicais e tudo que combina com o modo de vida do interior.