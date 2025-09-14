Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (14/09)?

Com apresentação de Maju Coutinho e Poliana Abritta, o "Fantástico" deste domingo (14) irá ao ar às 20h50, após o "Domingão com o Huck".

Entre os destaques, o Show da Vida terá a estreia de uma série de reportagens especiais com os cantores Maria Marçal, Thalles Roberto, Ton Carfi e Gabriela Rocha em “Gospel - O Som que Toca”.

A revista eletrônica também prepara uma investigação exclusiva que revela como moradores de um dos bairros mais pobres de São Paulo foram alvo de uma organização criminosa.

Que horas começa o Fantástico hoje (14)?

O "Fantástico" vai ao ar a partir de 20h50 na TV Globo e no Globoplay. A previsão é de que o programa termine às 23h30.