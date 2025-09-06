Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela deste sábado (6)
Paula alfineta Helena e conta que ligou para a casa dela e que Joyce disse que ela não morava mais lá.
A novela 'História de Amor' deste sábado (6) vai ao ar às 14:25, após 'Terra Nostra - Edição Especial'. Nesse capítulo, Paula alfineta Helena e conta que ligou para a casa dela e que Joyce disse que ela não morava mais lá.
Resumo completo de 'História de Amor' deste sábado
Paula alfineta Helena e conta que ligou para a casa dela e que Joyce disse que ela não morava mais lá. Paula conta para Carlos que está grávida. Ele não acredita e procura por Daniel para confirmar. Helena, completamente desconcertada, resolve ir para o apartamento de Sheila. Helena diz a Sheila que ela tinha razão e que seu caso de amor com Carlos está definitivamente acabado.
A médica, enlouquecida, dá um calmante a Helena e vai atrás de Paula, numa verdadeira perseguição de carro pelo estacionamento do shopping. Paula é atropelada por um carro.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:25, na Rede Globo.