Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela deste sábado (6)

Paula alfineta Helena e conta que ligou para a casa dela e que Joyce disse que ela não morava mais lá.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
História de Amor
Legenda: História de Amor
Foto: Reprodução/TV Globo

A novela 'História de Amor' deste sábado (6) vai ao ar às 14:25, após 'Terra Nostra - Edição Especial'. Nesse capítulo, Paula alfineta Helena e conta que ligou para a casa dela e que Joyce disse que ela não morava mais lá.

Resumo completo de 'História de Amor' deste sábado

Paula alfineta Helena e conta que ligou para a casa dela e que Joyce disse que ela não morava mais lá. Paula conta para Carlos que está grávida. Ele não acredita e procura por Daniel para confirmar. Helena, completamente desconcertada, resolve ir para o apartamento de Sheila. Helena diz a Sheila que ela tinha razão e que seu caso de amor com Carlos está definitivamente acabado.

A médica, enlouquecida, dá um calmante a Helena e vai atrás de Paula, numa verdadeira perseguição de carro pelo estacionamento do shopping. Paula é atropelada por um carro.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:25, na Rede Globo.

