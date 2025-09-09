Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (9)

No hospital, Sheila conta para Carlos que Paula perdeu o bebê.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
História de Amor
Legenda: História de Amor
Foto: Reprodução/TV Globo

A novela 'História de Amor' desta terça-feira (9) vai ao ar às 15:10, após 'Terra Nostra - Edição Especial'. Nesse capítulo, No hospital, Sheila conta para Carlos que Paula perdeu o bebê.

Resumo completo de 'História de Amor' desta terça-feira

No hospital, Sheila conta para Carlos que Paula perdeu o bebê. Carlos pede a Paula que ela prometa não contar nada a Olga. Carlos e Daniel percebem que Sheila deve ter alguma coisa a ver com o acidente. Carlos procura Sheila na sala de espera do hospital onde Paula está internada, mas ela não está mais lá.

Helena resolve dar uma caminhada na praia sem que ninguém saiba onde ela está. Joyce ofende Ritinha. Marta intervém, bate em Joyce e revela que ela não é filha de Helena. Joyce fica chocada.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 15:10, na Rede Globo.

Paolla Oliveira usou um vestido de marca cearense em
Zoeira

Personagens de 'Vale Tudo' usam looks de marca cearense

Celina e Heleninha usaram vestidos da grife Marina Bitu na cena do casamento de Odete Roitman

Redação
Há 33 minutos
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (9)

Candinho convence Samir a dar uma chance para Aderbal e Marilda.

A. Seraphim
Há 1 hora
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (9)

Estela e Alberto vão à casa de Diná.

A. Seraphim
Há 1 hora
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (9)

Odete impede que César deixe a festa de casamento e comunica aos convidados que a matéria é falsa.

A. Seraphim
Há 1 hora
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (9)

Ryan despista Jeff.

A. Seraphim
Há 1 hora
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (9)

No hospital, Sheila conta para Carlos que Paula perdeu o bebê.

A. Seraphim
Há 1 hora
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
Vencedora do BBB 25, Renata Saldanha fala sobre fama e namoro Nunca expus minha vida pessoal
Zoeira

Vencedora do BBB 25, Renata Saldanha fala sobre fama e namoro: 'Nunca expus minha vida pessoal'

Bailarina está atuando como repórter especial no festival de música The Town

Redação
08 de Setembro de 2025
Foto do pai Darlan Nunes e da filha Miah Nunes, que viralizaram com vídeos de penteados
Zoeira

Pai viraliza ao fazer chapinha no cabelo da filha de 5 anos

Vídeo mostra momento divertido entre Darlan Nunes e a pequena Miah, que costuma pedir diferentes penteados para ir à escola

Maria Clarice Sousa*
08 de Setembro de 2025