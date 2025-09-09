Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (9)

A novela 'História de Amor' desta terça-feira (9) vai ao ar às 15:10, após 'Terra Nostra - Edição Especial'. Nesse capítulo, No hospital, Sheila conta para Carlos que Paula perdeu o bebê.

Resumo completo de 'História de Amor' desta terça-feira

No hospital, Sheila conta para Carlos que Paula perdeu o bebê. Carlos pede a Paula que ela prometa não contar nada a Olga. Carlos e Daniel percebem que Sheila deve ter alguma coisa a ver com o acidente. Carlos procura Sheila na sala de espera do hospital onde Paula está internada, mas ela não está mais lá.

Helena resolve dar uma caminhada na praia sem que ninguém saiba onde ela está. Joyce ofende Ritinha. Marta intervém, bate em Joyce e revela que ela não é filha de Helena. Joyce fica chocada.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 15:10, na Rede Globo.