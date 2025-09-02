Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (2)
Sheila sonha que Paula está grávida e conta a Helena.
A novela 'História de Amor' desta terça-feira (2) vai ao ar às 15:15, após 'Terra Nostra - Edição Especial'. Nesse capítulo, Sheila sonha que Paula está grávida e conta a Helena.
Resumo completo de 'História de Amor' desta terça-feira
Sheila sonha que Paula está grávida e conta a Helena. Caio busca Joyce e Alice para irem à regata de Assunção. Neusa entra na igreja, vestida de noiva. Neusa se casa enquanto, na Lagoa, Assunção participa da regata. Bruno cumprimenta Caio na regata. Rafaela conta a Mauro que ele será avô. Caio convida Joyce para almoçar com seus pais. Mauro diz a Rafaela que Paula ficou grávida de propósito e desconfia que esse filho seja mesmo de Carlos.
Paula se lembra de quando Carlos dizia que queria ter um filho e chora. Olga convida Carlos e Helena para passear na praia. Zuleika reúne os convidados do casamento de Neusa e Mendonça num almoço em sua casa. Helena vai almoçar na casa de Carlos e Rafaela fica perplexa ao ver o casal.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 15:15, na Rede Globo.