Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (22)
A novela 'História de Amor' desta sexta-feira (22) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'.
Resumo completo de 'História de Amor' desta sexta-feira
Paula vê Helena conversar alegremente com o casal de porteiros do prédio, e depois a segue de carro. Sheila vai à loja de Marta, experimenta vários vestidos e diz que comprará todos. Paula observa Helena no calçadão com Joyce e Alice, e desiste de falar com ela.
Assunção fala sobre sua recuperação e o médico disfarça o pessimismo. Sheila sai da loja para falar com Caio e desiste da compra. Assunção e Valkíria ficam juntos. Rafaela diz a Paula que Carlos e Helena vão viajar. Paula conta que está grávida.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.