Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (12)
Xavier ganha um carro importado na rifa.
Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
A novela 'História de Amor' desta sexta-feira (12) vai ao ar às 15:15, após 'Terra Nostra - Edição Especial'. Nesse capítulo, Xavier ganha um carro importado na rifa.
Resumo completo de 'História de Amor' desta sexta-feira
Xavier ganha um carro importado na rifa. Bianca se casa com Daniel. Fábio pede Soninha em casamento. Soninha pega o buque de Bianca. Paula decide viajar para Nova York. No caminho para o aeroporto, o carro enguiça e ela conhece um amigo de Rômulo. Os dois se entendem e acabam viajando juntos.
Olga comemora seus 90 anos de idade. Helena conta para Olga que está grávida. Joyce e Caio ficam juntos. Dalva aparece em Teresópolis para ficar com Urbano. Sheila começa a trabalhar com crianças. Todos ficam felizes. Fim.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 15:15, na Rede Globo.