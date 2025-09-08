Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (8)
Paula é atropelada por um carro.
Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
A novela 'História de Amor' desta segunda-feira (8) vai ao ar às 15:15, após 'Terra Nostra - Edição Especial'. Nesse capítulo, Paula é atropelada por um carro.
Resumo completo de 'História de Amor' desta segunda-feira
Paula é atropelada por um carro. Sheila chama uma ambulância para socorrer Paula. Sheila liga para Carlos e avisa sobre o acidente. Zuleika e Lu começam a se entender muito bem e a fazer planos. Roseli conta para Assunção e Valkíria o que Joyce fez com Helena.
Sheila deixa um bilhete para Helena dizendo que saiu para resolver o problema das duas. No hospital, Sheila conta para Carlos que Paula perdeu o bebê.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 15:15, na Rede Globo.