Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (18)
A novela 'História de Amor' desta segunda-feira (18) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Carlos fica apavorado ao saber que a avó está mal.
Resumo completo de 'História de Amor' desta segunda-feira
Carlos fica apavorado ao saber que a avó está mal. Rafaela se sente culpada pelo mal-estar de Olga. O médico de Olga diz que seu estado não é grave, mas requer cuidados. Paula começa a gostar do fato de estar grávida. Olga diz a Bianca (Maria Ribeiro) que quer ter um bisneto antes de morrer. Daniel ouve e sai do quarto. A campainha da casa de Paula toca, ela atende e dá de cara com Daniel, que a olha seriamente.
O médico pergunta se ela pretende fazer chantagem sentimental com Carlos. Daniel pergunta a Paula se ela pretende chantagear Carlos. Bruno recorda o dia em que ele e Joyce se beijaram. Assunção fica feliz ao saber que marcaram o dia de sua prova de remo na Lagoa. Daniel diz para Paula procurar outro médico se for continuar escondendo de Carlos sua gravidez.
Xavier pede dinheiro emprestado a Helena. Paula vai à clínica falar com Daniel e dá de cara com Sheila. Sheila ameaça Paula com uma espátula. As duas discutem. Sheila fere Paula no braço. Paula tenta fugir, mas fica encurralada, quando Daniel chega e a salva. Paula diz a Daniel que vai contar a Carlos sobre a gravidez. Leonardo conta a Lu que é estéril, mas que pode se apaixonar por uma mulher com filho.
Ela entende a indireta e os dois se beijam. Olga pede a Rafaela que deixe Bruno batizar Alice. Ela aceita. No dia do batizado, Joyce pede perdão a Helena por tudo que tem feito de errado.
