Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (1)
Marta chora por causa das ofensas de Joyce e Xavier tenta consolá-la.
A novela 'História de Amor' desta segunda-feira (1) vai ao ar às 15:15, após 'Terra Nostra - Edição Especial'. Nesse capítulo, Marta chora por causa das ofensas de Joyce e Xavier tenta consolá-la.
Resumo completo de 'História de Amor' desta segunda-feira
Marta chora por causa das ofensas de Joyce e Xavier tenta consolá-la. Paula decide comprar um vestido novo para Neusa. Helena se assusta quando Sheila diz que Paula pode estar grávida. Joyce convida Caio para a regata em homenagem a Assunção. Helena se recorda das palavras de Olga sobre o quanto sonha com um bisneto. Carlos conversa com Zuleika ao telefone e Helena aparece. Helena pede a Carlos que ele a abrace e diz que está com uma estranha sensação de perda.
Paula telefona para Daniel. Tânia tenta ouvir a conversa pela extensão. Paula diz a Neusa que ela ainda se vingará de Mariana. Helena diz a Carlos que Sheila a procurou. Carlos diz à Helena que se ela deixar se influenciar por Sheila, os dois nunca serão felizes. Joyce pede desculpas a Marta por ter gritado com Ritinha. Marta diz que ela não merece o que Helena fez por ela. Ritinha encontra um cachorro na rua e o leva para casa.
Sheila sonha que Paula está grávida e conta a Helena. Caio busca Joyce e Alice para irem à regata de Assunção. Neusa entra na igreja, vestida de noiva. Neusa se casa enquanto, na Lagoa, Assunção participa da regata. Bruno cumprimenta Caio na regata. Rafaela conta a Mauro que ele será avô. Caio convida Joyce para almoçar com seus pais. Mauro diz a Rafaela que Paula ficou grávida de propósito e desconfia que esse filho seja mesmo de Carlos.
Paula se lembra de quando Carlos dizia que queria ter um filho e chora. Olga convida Carlos e Helena para passear na praia. Zuleika reúne os convidados do casamento de Neusa e Mendonça num almoço em sua casa. Helena vai almoçar na casa de Carlos e Rafaela fica perplexa ao ver o casal.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 15:15, na Rede Globo.