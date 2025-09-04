Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (4)
Marta conta a Joyce que Assunção, no passado, teve um caso com Maria Lúcia, irmã de Helena.
A novela 'História de Amor' desta quinta-feira (4) vai ao ar às 15:15, após 'Terra Nostra - Edição Especial'. Nesse capítulo, Marta conta a Joyce que Assunção, no passado, teve um caso com Maria Lúcia, irmã de Helena.
Resumo completo de 'História de Amor' desta quinta-feira
Marta conta a Joyce que Assunção, no passado, teve um caso com Maria Lúcia, irmã de Helena. Maria Lúcia engravidou, foi posta fora de casa e morreu após dar a luz a ela. Penalizada, Helena decidiu assumir a menina, junto de Assunção. Joyce, enfurecida, tenta esbofetear Marta. Sheila conta para Paula que era ela quem estava no carro perseguindo-a. Sheila tenta matar Paula, sufocando-a com um travesseiro, mas não consegue.
Paula pergunta para Carlos se ele teria voltado para ela caso não tivesse perdido o bebê, ele diz que não. Helena volta para casa e Joyce lhe pede perdão. As duas se abraçam e choram. Urbaruma as malas para voltar para Teresópolis. Joyce volta a amamentar. Bianca experimenta o vestido de casamento.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 15:15, na Rede Globo.