Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (28)
Bruno convida Joyce para viajar com ele.
A novela 'História de Amor' desta quinta-feira (28) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Bruno convida Joyce para viajar com ele.
Resumo completo de 'História de Amor' desta quinta-feira
Bruno convida Joyce para viajar com ele. Valkíria conta a Helena e Marta que ela e Assunção ficaram juntos. Mariana corta o vestido de noiva de Neusa com uma tesoura. Rafaela telefona para Daniel e Tânia ouve a conversa. Carlos aparece na recepção da clínica e Tânia desliga o telefone.
Tânia avisa a Sheila sobre a ligação. Daniel aconselha Rafaela a não contar a Carlos sobre a gravidez de Paula. A passadeira do vestido de Neusa chega. Sheila encontra Helena e diz que Paula está doente. Helena desconfia. Neusa desmaia ao ver seu vestido de noiva todo rasgado.
Que horas começa?
