Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (11)

A novela 'História de Amor' desta quinta-feira (11) vai ao ar às 15:15, após 'Terra Nostra - Edição Especial'. Nesse capítulo, Urbaruma as malas para voltar para Teresópolis.

Resumo completo de 'História de Amor' desta quinta-feira

Urbaruma as malas para voltar para Teresópolis. Joyce volta a amamentar. Bianca experimenta o vestido de casamento. Xavier compra bilhetes de rifa. Daniel apresenta sua mãe à família de Bianca. Urbano volta para Teresópolis. Marcos, o médico de Assunção, diz a ele que sua paralisia é irreversível.

Xavier ganha um carro importado na rifa. Bianca se casa com Daniel. Fábio pede Soninha em casamento. Soninha pega o buque de Bianca. Paula decide viajar para Nova York.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 15:15, na Rede Globo.