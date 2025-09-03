Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (3)

Caio convida Joyce para almoçar com seus pais.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
História de Amor
Legenda: História de Amor
Foto: Reprodução/TV Globo

A novela 'História de Amor' desta quarta-feira (3) vai ao ar às 15:15, após 'Terra Nostra - Edição Especial'. Nesse capítulo, Caio convida Joyce para almoçar com seus pais.

Resumo completo de 'História de Amor' desta quarta-feira

Caio convida Joyce para almoçar com seus pais. Mauro diz a Rafaela que Paula ficou grávida de propósito e desconfia que esse filho seja mesmo de Carlos.Paula se lembra de quando Carlos dizia que queria ter um filho e chora. Olga convida Carlos e Helena para passear na praia. Zuleika reúne os convidados do casamento de Neusa e Mendonça num almoço em sua casa. Helena vai almoçar na casa de Carlos e Rafaela fica perplexa ao ver o casal. Mauro mantém a preocupação diante de Carlos e Helena. Joyce e Caio namoram no almoço e Dalva fica contrariada. Caio leva Joyce para conhecer seu apartamento novo. Carlos percebe que Mauro está preocupado. Olga diz a Helena que nunca viu o neto tão feliz. Lu pega o buquê de noiva de Neusa.

Leo diz a ela que quando sair o divórcio, ele se casará com ela. Paula faz planos de voltar com Carlos. Helena diz que aceita viajar e se casar com Carlos. Rafaela ouve tudo. Joyce conta para a dona do cachorro perdido que sabe onde ele está. Dalva diz que Joyce está explorando Caio e Helena parte para cima dela. Furiosa, Joyce troca a fechadura da porta e deixa Helena na rua. Rafaela conta para Paula que Carlos irá viajar e se casar om Helena. Paula telefona para a casa de Helena e Joyce diz que a mãe não mora mais lá. Paula vai ao apartamento de Carlos e dá de cara com Helena. Paula discute com Helena, que tenta fazer com que a outra vá embora. Paula insiste e acaba entrando. Joyce dá de mamar para Alice e fica desesperada ao perceber que seu leite secou.

Joyce pede ajuda a Lu. Paula alfineta Helena e conta que ligou para a casa dela e que Joyce disse que ela não morava mais lá. Paula conta para Carlos que está grávida. Ele não acredita e procura por Daniel para confirmar. Helena, completamente desconcertada, resolve ir para o apartamento de Sheila. Helena diz a Sheila que ela tinha razão e que seu caso de amor com Carlos está definitivamente acabado. A médica, enlouquecida, dá um calmante a Helena e vai atrás de Paula, numa verdadeira perseguição de carro pelo estacionamento do shopping. Paula é atropelada por um carro. Sheila chama uma ambulância para socorrer Paula. Sheila liga para Carlos e avisa sobre o acidente. Zuleika e Lu começam a se entender muito bem e a fazer planos.

Roseli conta para Assunção e Valkíria o que Joyce fez com Helena. Sheila deixa um bilhete para Helena dizendo que saiu para resolver o problema das duas. No hospital, Sheila conta para Carlos que Paula perdeu o bebê. Carlos pede a Paula que ela prometa não contar nada a Olga. Carlos e Daniel percebem que Sheila deve ter alguma coisa a ver com o acidente. Carlos procura Sheila na sala de espera do hospital onde Paula está internada, mas ela não está mais lá. Helena resolve dar uma caminhada na praia sem que ninguém saiba onde ela está. Joyce ofende Ritinha. Marta intervém, bate em Joyce e revela que ela não é filha de Helena. Joyce fica chocada.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 15:15, na Rede Globo.

Final do MasterChef com Daniela e Felipe na Band
Zoeira

Quem venceu o MasterChef Brasil? Final da 12ª temporada é exibida ao vivo e repercute nas redes

Daniela Dantas e Felipe Bruzzi acompanharam o resultado ao lado dos chefs Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Erick Jacquin

Mylena Gadelha
Há 1 hora
Gabriela Spanic, a 'Usurpadora', curte folga tomando água de coco em Fortaleza após turnê
Zoeira

Gabriela Spanic, a 'Usurpadora', curte folga tomando água de coco em Fortaleza após turnê

Fortalezenses e turistas foram surpreendidos com personalidade na avenida Beira-Mar

Redação
Há 1 hora
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (3)

Todos apostam em quem será a vencedora do concurso de rainha da rádio.

A. Seraphim
Há 2 horas
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (3)

Heleninha entra em casa embriagada e acaba brigando com Celina.

A. Seraphim
Há 2 horas
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (3)

Sofia se esconde levando a guitarra de Jaques.

A. Seraphim
Há 2 horas
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (3)

Caio convida Joyce para almoçar com seus pais.

A. Seraphim
Há 2 horas
Imagem mostra cantora e rapper cardi b, ilustrando resultado do julgamento que absolveu artista da acusação de agressão nos Eua
Zoeira

Cardi B é absolvida de acusação de agressão em julgamento nos EUA: 'Não toquei naquela mulher'

Autora da ação solicitava mais de R$ 131,2 milhões em indenização pelo suposto caso

Redação e AFP
03 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
Em novas mudanças, Natuza Nery assume lugar de César Tralli na GloboNews
Zoeira

Em novas mudanças, Natuza Nery assume lugar de César Tralli na GloboNews

Rafael Colombo, repórter da TV Globo, vai para o Conexão GloboNews

Redação
02 de Setembro de 2025