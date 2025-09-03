Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (3)
Caio convida Joyce para almoçar com seus pais.
A novela 'História de Amor' desta quarta-feira (3) vai ao ar às 15:15, após 'Terra Nostra - Edição Especial'. Nesse capítulo, Caio convida Joyce para almoçar com seus pais.
Resumo completo de 'História de Amor' desta quarta-feira
Caio convida Joyce para almoçar com seus pais. Mauro diz a Rafaela que Paula ficou grávida de propósito e desconfia que esse filho seja mesmo de Carlos.Paula se lembra de quando Carlos dizia que queria ter um filho e chora. Olga convida Carlos e Helena para passear na praia. Zuleika reúne os convidados do casamento de Neusa e Mendonça num almoço em sua casa. Helena vai almoçar na casa de Carlos e Rafaela fica perplexa ao ver o casal. Mauro mantém a preocupação diante de Carlos e Helena. Joyce e Caio namoram no almoço e Dalva fica contrariada. Caio leva Joyce para conhecer seu apartamento novo. Carlos percebe que Mauro está preocupado. Olga diz a Helena que nunca viu o neto tão feliz. Lu pega o buquê de noiva de Neusa.
Leo diz a ela que quando sair o divórcio, ele se casará com ela. Paula faz planos de voltar com Carlos. Helena diz que aceita viajar e se casar com Carlos. Rafaela ouve tudo. Joyce conta para a dona do cachorro perdido que sabe onde ele está. Dalva diz que Joyce está explorando Caio e Helena parte para cima dela. Furiosa, Joyce troca a fechadura da porta e deixa Helena na rua. Rafaela conta para Paula que Carlos irá viajar e se casar om Helena. Paula telefona para a casa de Helena e Joyce diz que a mãe não mora mais lá. Paula vai ao apartamento de Carlos e dá de cara com Helena. Paula discute com Helena, que tenta fazer com que a outra vá embora. Paula insiste e acaba entrando. Joyce dá de mamar para Alice e fica desesperada ao perceber que seu leite secou.
Joyce pede ajuda a Lu. Paula alfineta Helena e conta que ligou para a casa dela e que Joyce disse que ela não morava mais lá. Paula conta para Carlos que está grávida. Ele não acredita e procura por Daniel para confirmar. Helena, completamente desconcertada, resolve ir para o apartamento de Sheila. Helena diz a Sheila que ela tinha razão e que seu caso de amor com Carlos está definitivamente acabado. A médica, enlouquecida, dá um calmante a Helena e vai atrás de Paula, numa verdadeira perseguição de carro pelo estacionamento do shopping. Paula é atropelada por um carro. Sheila chama uma ambulância para socorrer Paula. Sheila liga para Carlos e avisa sobre o acidente. Zuleika e Lu começam a se entender muito bem e a fazer planos.
Roseli conta para Assunção e Valkíria o que Joyce fez com Helena. Sheila deixa um bilhete para Helena dizendo que saiu para resolver o problema das duas. No hospital, Sheila conta para Carlos que Paula perdeu o bebê. Carlos pede a Paula que ela prometa não contar nada a Olga. Carlos e Daniel percebem que Sheila deve ter alguma coisa a ver com o acidente. Carlos procura Sheila na sala de espera do hospital onde Paula está internada, mas ela não está mais lá. Helena resolve dar uma caminhada na praia sem que ninguém saiba onde ela está. Joyce ofende Ritinha. Marta intervém, bate em Joyce e revela que ela não é filha de Helena. Joyce fica chocada.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 15:15, na Rede Globo.