Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (27)

Bruno convida Joyce para viajar com ele.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
História de Amor
Legenda: História de Amor
Foto: Reprodução/TV Globo

A novela 'História de Amor' desta quarta-feira (27) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Bruno convida Joyce para viajar com ele.

Resumo completo de 'História de Amor' desta quarta-feira

Bruno convida Joyce para viajar com ele. Valkíria conta a Helena e Marta que ela e Assunção ficaram juntos. Mariana corta o vestido de noiva de Neusa com uma tesoura. Rafaela telefona para Daniel e Tânia ouve a conversa. Carlos aparece na recepção da clínica e Tânia desliga o telefone. Tânia avisa a Sheila sobre a ligação. Daniel aconselha Rafaela a não contar a Carlos sobre a gravidez de Paula. A passadeira do vestido de Neusa chega. Sheila encontra Helena e diz que Paula está doente.

Helena desconfia. Neusa desmaia ao ver seu vestido de noiva todo rasgado. Elizete socorre Neusa. Helena desconfia da intenção de Sheila ao contar que Paula está doente. Sheila dá um presente a Alice e trata a menina com carinho. Helena e Joyce observam desconfiadas. Na casa de Zuleika, todos afirmam que foi Mariana quem cortou o vestido de Neusa. Marta chora por causa das ofensas de Joyce e Xavier tenta consolá-la. Paula decide comprar um vestido novo para Neusa. Helena se assusta quando Sheila diz que Paula pode estar grávida.

Joyce convida Caio para a regata em homenagem a Assunção. Helena se recorda das palavras de Olga sobre o quanto sonha com um bisneto. Carlos conversa com Zuleika ao telefone e Helena aparece. Helena pede a Carlos que ele a abrace e diz que está com uma estranha sensação de perda. Paula telefona para Daniel. Tânia tenta ouvir a conversa pela extensão. Paula diz a Neusa que ela ainda se vingará de Mariana. Helena diz a Carlos que Sheila a procurou. Carlos diz à Helena que se ela deixar se influenciar por Sheila, os dois nunca serão felizes.

Joyce pede desculpas a Marta por ter gritado com Ritinha. Marta diz que ela não merece o que Helena fez por ela. Ritinha encontra um cachorro na rua e o leva para casa. Sheila sonha que Paula está grávida e conta a Helena. Caio busca Joyce e Alice para irem à regata de Assunção. Neusa entra na igreja, vestida de noiva.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.

ludmilla cantando durante show
Zoeira

Ludmilla vai responder por calúnia, injúria e difamação em processo movido por Thiago Gagliasso

Cantora tem 10 dias para apresentar defesa à Justiça do Rio de Janeiro

Redação
Há 28 minutos
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (27)

Quincas diz a Candinho que deseja reatar o casamento com Dita.

A. Seraphim
Há 1 hora
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (27)

Maroca conta a Otávio e Alberto o flagrante que deu em Andrezza.

A. Seraphim
Há 1 hora
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (27)

Celina fica inconformada com a saída de Afonso de sua casa.

A. Seraphim
Há 1 hora
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (27)

Leo pega a carteira que Jaques posicionou diante da câmera, sem saber que estava sendo filmada, e a devolve para o quarto do empresário.

A. Seraphim
Há 1 hora
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (27)

Bruno convida Joyce para viajar com ele.

A. Seraphim
Há 1 hora
taylor swift e o noivo abraçados, em foto de anúncio de noivado
Zoeira

Sogro de Taylor Swift revela detalhes do pedido de casamento

Casal compartilhou fotos do momento do pedido nesta terça-feira (26)

Redação
Há 1 hora
Imagem mostra selfie de Yago Luiz de Campos e Silva, modelo brasileiro encontrado morto em piscina de hotel na Grécia
Zoeira

O que se sabe sobre caso de modelo brasileiro encontrado morto em piscina na Grécia

Jovem e um amigo foram achados submersos por funcionários do hotel onde estavam hospedados. Amigo foi socorrido e está hospitalizado

Redação
Há 2 horas
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (27/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (27/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (27/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (27/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (27/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (27/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (27/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (27/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (27/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (27/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (27/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Agosto de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (27/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Agosto de 2025