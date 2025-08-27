Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (27)
A novela 'História de Amor' desta quarta-feira (27) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Bruno convida Joyce para viajar com ele.
Resumo completo de 'História de Amor' desta quarta-feira
Bruno convida Joyce para viajar com ele. Valkíria conta a Helena e Marta que ela e Assunção ficaram juntos. Mariana corta o vestido de noiva de Neusa com uma tesoura. Rafaela telefona para Daniel e Tânia ouve a conversa. Carlos aparece na recepção da clínica e Tânia desliga o telefone. Tânia avisa a Sheila sobre a ligação. Daniel aconselha Rafaela a não contar a Carlos sobre a gravidez de Paula. A passadeira do vestido de Neusa chega. Sheila encontra Helena e diz que Paula está doente.
Helena desconfia. Neusa desmaia ao ver seu vestido de noiva todo rasgado. Elizete socorre Neusa. Helena desconfia da intenção de Sheila ao contar que Paula está doente. Sheila dá um presente a Alice e trata a menina com carinho. Helena e Joyce observam desconfiadas. Na casa de Zuleika, todos afirmam que foi Mariana quem cortou o vestido de Neusa. Marta chora por causa das ofensas de Joyce e Xavier tenta consolá-la. Paula decide comprar um vestido novo para Neusa. Helena se assusta quando Sheila diz que Paula pode estar grávida.
Joyce convida Caio para a regata em homenagem a Assunção. Helena se recorda das palavras de Olga sobre o quanto sonha com um bisneto. Carlos conversa com Zuleika ao telefone e Helena aparece. Helena pede a Carlos que ele a abrace e diz que está com uma estranha sensação de perda. Paula telefona para Daniel. Tânia tenta ouvir a conversa pela extensão. Paula diz a Neusa que ela ainda se vingará de Mariana. Helena diz a Carlos que Sheila a procurou. Carlos diz à Helena que se ela deixar se influenciar por Sheila, os dois nunca serão felizes.
Joyce pede desculpas a Marta por ter gritado com Ritinha. Marta diz que ela não merece o que Helena fez por ela. Ritinha encontra um cachorro na rua e o leva para casa. Sheila sonha que Paula está grávida e conta a Helena. Caio busca Joyce e Alice para irem à regata de Assunção. Neusa entra na igreja, vestida de noiva.
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.