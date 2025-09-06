Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela deste sábado (6)
Estela conta sobre seu passado a Dita.
Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
A novela 'Êta Mundo Melhor' deste sábado (6) vai ao ar às 18:40, após 'Caldeirão com Mion'. Nesse capítulo, Estela conta sobre seu passado a Dita.
Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' deste sábado
Estela conta sobre seu passado a Dita. Anabela passa mal, e Dirce a leva para o hospital. Olga é contratada para trabalhar na fábrica. Estela afirma a Anabela que ela será curada. Zulma e Samir conhecem Ivete. Quincas convida Zé dos Porcos para ir ao dancing com ele.
Maria Divina se assusta com a conversa de Cunegundes sobre Dom Pedro II. Celso adultera o desenho da marca de nascença do filho de Candinho, para que ninguém reconheça Samir. Sabiá flagra Ernesto na casa de Zulma.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:40, na Rede Globo.