Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela deste sábado (30)

A novela 'Êta Mundo Melhor' deste sábado (30) vai ao ar às 18:40, após 'Caldeirão com Mion'. Nesse capítulo, Celso apoia Estela.

Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' deste sábado

Celso apoia Estela. Anabela diz a Estela que sentiu medo de Ernesto. Ernesto foge de Sabiá. Aladin conta a Celso que Ernesto está na casa de Zulma. Zulma tenta convencer Candinho a lhe dar uma chance, e Celso alerta o primo sobre ela. Estela perdoa Celso e os dois reatam.

Zulma pensa em usar Zenaide e Sabiá para se livrar de Ernesto. Olímpia sabota o concurso de rainha da rádio para prejudicar Dita. Asdrúbal tem uma ideia para ajudar Dita. Tamires permite que Dita se apresente no dancing.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:40, na Rede Globo.