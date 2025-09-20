Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela deste sábado (20)
A novela 'Êta Mundo Melhor' deste sábado (20) vai ao ar às 18:40, após 'Caldeirão com Mion'.
Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' deste sábado
Quinzinho desperta e afirma a Carneiro que não permite a internação de Cunegundes. Sabiá denuncia Marilda, Aderbal e seu chefe por rapto de crianças, e os três são presos. Simbá inventa para Aladin que Anabela não quer mais saber dele. Margarida avisa a Dita que ela terá que sair da pensão. Quitéria conta a Candinho que Dita se incomodou com a proximidade dele com Zulma.
Quinzinho revela a Cunegundes que encontrou o mapa das esmeraldas, e Asdrúbal surpreende os dois. Estela conhece Carmem. Lúcio confessa a Margarida que Haydée acredita ser sua filha. Sandra e Inês planejam se livrar do Barão. Tobias pede que Francine fique de olho em Sônia. Dita aceita morar com Candinho.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:40, na Rede Globo.