Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela deste sábado (20)

Quinzinho desperta e afirma a Carneiro que não permite a internação de Cunegundes.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Êta Mundo Melhor
Legenda: Êta Mundo Melhor
Foto: Divulgação/TV Globo

A novela 'Êta Mundo Melhor' deste sábado (20) vai ao ar às 18:40, após 'Caldeirão com Mion'. Nesse capítulo, Quinzinho desperta e afirma a Carneiro que não permite a internação de Cunegundes.

Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' deste sábado

Quinzinho desperta e afirma a Carneiro que não permite a internação de Cunegundes. Sabiá denuncia Marilda, Aderbal e seu chefe por rapto de crianças, e os três são presos. Simbá inventa para Aladin que Anabela não quer mais saber dele. Margarida avisa a Dita que ela terá que sair da pensão. Quitéria conta a Candinho que Dita se incomodou com a proximidade dele com Zulma.

Quinzinho revela a Cunegundes que encontrou o mapa das esmeraldas, e Asdrúbal surpreende os dois. Estela conhece Carmem. Lúcio confessa a Margarida que Haydée acredita ser sua filha. Sandra e Inês planejam se livrar do Barão. Tobias pede que Francine fique de olho em Sônia. Dita aceita morar com Candinho.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:40, na Rede Globo.

