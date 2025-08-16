Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela deste sábado (16)

A novela 'Êta Mundo Melhor' deste sábado (16) vai ao ar às 18:40, após 'Caldeirão com Mion'. Nesse capítulo, Zulma afirma que Simbá não vive na casa, mas Sabiá percebe que Zenaide reconhece o menino.

Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' deste sábado

Zulma afirma que Simbá não vive na casa, mas Sabiá percebe que Zenaide reconhece o menino. Clóvis pressiona Dita sobre seu pedido de casamento, e ela afirma que gosta de Candinho. Celso pede que Estela dê uma chance ao amor dos dois. Zulma exige que as crianças finjam para Sabiá que não conhecem Simbá.

Quinzinho pede abrigo a Candinho. Maria Divina conforta Cunegundes, que sofre com a falta de Quinzinho. Haydée passa mal, e Estela a acolhe no hospital. Zulma sabota os cafés de Zenaide e Sabiá, que acabam desmaiando. Clóvis procura Candinho.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:40, na Rede Globo.