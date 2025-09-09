Diário do Nordeste
Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (9)

Candinho convence Samir a dar uma chance para Aderbal e Marilda.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Êta Mundo Melhor
Legenda: Êta Mundo Melhor
Foto: Divulgação/TV Globo

A novela 'Êta Mundo Melhor' desta terça-feira (9) vai ao ar às 17:50, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'. Nesse capítulo, Candinho convence Samir a dar uma chance para Aderbal e Marilda.

Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta terça-feira

Candinho convence Samir a dar uma chance para Aderbal e Marilda. Estela é apoiada por Celso. Zulma jura vingança contra Celso. Asdrúbal desconfia de Olga. Medeia descobre que Zé dos Porcos foi a São Paulo atrás de Candinho.

Olímpia confronta Lauro. Sabiá vigia Ernesto, que precisa passar a noite no hospital. Estela revela a Celso que seu amor do passado está no hospital. Aderbal e Marilda recebem Samir.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 17:50, na Rede Globo.

Paolla Oliveira usou um vestido de marca cearense em
Zoeira

Personagens de 'Vale Tudo' usam looks de marca cearense

Celina e Heleninha usaram vestidos da grife Marina Bitu na cena do casamento de Odete Roitman

Redação
Há 42 minutos
