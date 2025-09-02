Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (2)

A novela 'Êta Mundo Melhor' desta terça-feira (2) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'. Nesse capítulo, Candinho consegue dar seu voto em Dita.

Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta terça-feira

Candinho consegue dar seu voto em Dita. Tobias se incomoda ao ver Lauro com Sônia. Cunegundes volta ao sítio. Ernesto cai em armadilha das crianças. Maria Divina sugere a Zé dos Porcos alertar Candinho sobre o plano de Quinzinho e Cunegundes.

Zenaide tem um encontro com Sabiá. Zulma pensa em como impedir Celso de arranjar uma família para Samir. Dita e Eneida ficam empatadas na votação de rainha da rádio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.