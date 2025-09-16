Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (16)

A novela 'Êta Mundo Melhor' desta terça-feira (16) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'. Nesse capítulo, Candinho e Zulma decidem ir atrás de Samir e Jasmin.

Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta terça-feira

Candinho e Zulma decidem ir atrás de Samir e Jasmin. Estela e Celso se desentendem por conta de Ernesto. As crianças pedem que Aladin se esconda no carro de Candinho para salvar Samir e Jasmin. Aderbal e Marilda anunciam a Samir e Jasmin que os venderão para um homem.

Jasmin consegue fugir e avisa a Asdrúbal, Picolé e Zé dos Porcos que Samir está em perigo. Cunegundes tem uma nova visão com Pedro II. Candinho, Zulma e Aladin seguem sua busca por Samir e Jasmin.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.