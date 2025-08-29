Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (29)
Candinho pede que Dita se afaste, e Asdrúbal alerta o amigo.
A novela 'Êta Mundo Melhor' desta sexta-feira (29) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'. Nesse capítulo, Candinho pede que Dita se afaste, e Asdrúbal alerta o amigo.
Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta sexta-feira
Candinho pede que Dita se afaste, e Asdrúbal alerta o amigo. Samir e Jasmin visitam Candinho. Ernesto sugere que Zulma dê um novo golpe em Candinho. Sabiá convida Zenaide para sair. Asdrúbal interrompe a aproximação de Lúcio e Margarida, que confessa a Manoela sua dúvida entre os dois cortejadores.
Medeia obriga Maria Divina a voltar a cozinhar. Anabela desaparece, e Estela pede ajuda a Celso. Zulma inventa que está apaixonada por Candinho. Ernesto é alertado sobre a procura de Sabiá por ele. Ernesto encontra Anabela. Estela desmaia ao ver Ernesto.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.