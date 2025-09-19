Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (19)

A novela 'Êta Mundo Melhor' desta sexta-feira (19) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'. Nesse capítulo, Ao ouvirem o carro de Marilda e Aderbal se aproximando, Candinho e seus amigos tentam abrir a porta do galpão.

Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta sexta-feira

Ao ouvirem o carro de Marilda e Aderbal se aproximando, Candinho e seus amigos tentam abrir a porta do galpão. Quinzinho encontra o papel que Pedro II deu a Cunegundes e desfalece ao saber que a esposa foi levada por Carneiro. Candinho consegue salvar os amigos. Rogério anuncia a Dita que não poderá mais contratá-la na rádio.

Dita confronta Olímpia, que exige que Margarida expulse Dita da pensão. Estela e Anabela sofrem por Celso e Aladin. Zulma se preocupa com a proximidade entre Candinho e Samir. Cunegundes se desespera ao encontrar Quinzinho desacordado.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.