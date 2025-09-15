Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (15)
Flávia explica para Candinho e Zulma que alugou a casa para Marilda e Aderbal por um curto período de tempo.
A novela 'Êta Mundo Melhor' desta segunda-feira (15) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'. Nesse capítulo, Flávia explica para Candinho e Zulma que alugou a casa para Marilda e Aderbal por um curto período de tempo.
Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta segunda-feira
Flávia explica para Candinho e Zulma que alugou a casa para Marilda e Aderbal por um curto período de tempo. Samir e Jasmin desconfiam quando Marilda e Aderbal falam sobre o suposto sítio. Na Europa, Sandra conhece Inês e decide que ela será sua cúmplice no casamento com o Barão. Candinho pede ajuda a Sabiá para encontrar Samir. Paixão confidencia a Lúcio que está sofrendo de uma doença cardíaca durante o aniversário do dono da rádio.
Medeia e Maria Divina escondem a esmeralda de Cunegundes. Estela diz a Celso que deseja visitar Ernesto. Perdidos após o acidente, Asdrúbal e Picolé acreditam ter visto Samir dentro de um carro. Candinho afirma que encontrará Samir.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.