Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (1)

Quincas percebe que Candinho está se afastando de Dita.

Escrito por
A. Seraphim
Zoeira
Êta Mundo Melhor
Êta Mundo Melhor
Foto: Divulgação/TV Globo

A novela 'Êta Mundo Melhor' desta segunda-feira (1) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'. Nesse capítulo, Quincas percebe que Candinho está se afastando de Dita.

Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta segunda-feira

Quincas percebe que Candinho está se afastando de Dita. Celso afirma a Zulma que deverá encontrar uma família para Samir, e pede ajuda a Padre Lucas. Zenaide garante a Sabiá que Ernesto não está na casa de Zulma. Sônia aconselha Quincas a revelar para Candinho que sua reaproximação com Dita é um plano de Cunegundes.

Quincas e Dita confessam um ao outro que não se amam mais. Candinho confronta Cunegundes. Quinzinho conta para Cunegundes que ainda é o proprietário oficial do sítio. Candinho tenta votar em Dita no concurso de rainha da rádio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.

