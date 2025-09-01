Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (1)
A novela 'Êta Mundo Melhor' desta segunda-feira (1) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'. Nesse capítulo, Quincas percebe que Candinho está se afastando de Dita.
Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta segunda-feira
Quincas percebe que Candinho está se afastando de Dita. Celso afirma a Zulma que deverá encontrar uma família para Samir, e pede ajuda a Padre Lucas. Zenaide garante a Sabiá que Ernesto não está na casa de Zulma. Sônia aconselha Quincas a revelar para Candinho que sua reaproximação com Dita é um plano de Cunegundes.
Quincas e Dita confessam um ao outro que não se amam mais. Candinho confronta Cunegundes. Quinzinho conta para Cunegundes que ainda é o proprietário oficial do sítio. Candinho tenta votar em Dita no concurso de rainha da rádio.
Que horas começa?
