Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (4)

A novela 'Êta Mundo Melhor' desta quinta-feira (4) vai ao ar às 18:05, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'. Nesse capítulo, Dita procura Candinho, mas Manoela impede a aproximação dos dois.

Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta quinta-feira

Dita procura Candinho, mas Manoela impede a aproximação dos dois. Zé dos Porcos chega a São Paulo. Tobias pede para conversar com Sônia sobre Lauro.

Ernesto ameaça Tamires. Samir encontra Candinho e Policarpo. Celso conhece Marilda e Aderbal.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:05, na Rede Globo.