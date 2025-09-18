Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (18)

A novela 'Êta Mundo Melhor' desta quinta-feira (18) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'. Nesse capítulo, Samir afirma aos amigos que Candinho virá em socorro de todos.

Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta quinta-feira

Samir afirma aos amigos que Candinho virá em socorro de todos. Carneiro leva Cunegundes para ser internada. Ernesto provoca Celso, e o delegado afirma que ele será transferido. Sandra confidencia a Inês seus conhecimentos sobre venenos. Candinho encontra o galpão e afirma a Samir e aos amigos que os libertará. Tobias se incomoda quando Lauro leva Sônia para comprar vestidos.

Simbá mente e intriga Anabela contra Aladin. Celso discute com Estela e acaba terminando o relacionamento dos dois. Olímpia fala mal de Dita ao vivo na rádio. O chefe de Marilda e Aderbal vai ao encontro de Samir e Jasmin. Candinho, Zulma e Aladin temem não conseguir salvar os amigos.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.