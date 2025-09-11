Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (11)

A novela 'Êta Mundo Melhor' desta quinta-feira (11) vai ao ar às 18:05, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'. Nesse capítulo, Policarpo derruba Ernesto, e Sabiá consegue prendê-lo novamente.

Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta quinta-feira

Policarpo derruba Ernesto, e Sabiá consegue prendê-lo novamente. Da delegacia, Ernesto liga para Tamires e pede um advogado. Zé dos Porcos provoca uma confusão e é expulso do dancing. Celso lê carta de Sandra. Sônia beija Lauro, que se irrita com a moça. Maria Divina se esconde na gruta com as galinhas, à espera de Zé dos Porcos.

Haydée pede ajuda a Tobias para enviar um presente a alguém especial. Dita afirma a Lúcio que só sairá em turnê se puder levar seu filho Joaquim. Zulma e Zenaide visitam Samir, e Aderbal e Marilda desconfiam. Candinho exige que Ernesto revele o paradeiro de seu filho.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:05, na Rede Globo.