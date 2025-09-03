Diário do Nordeste
Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (3)

Todos apostam em quem será a vencedora do concurso de rainha da rádio.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
A novela 'Êta Mundo Melhor' desta quarta-feira (3) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'. Nesse capítulo, Todos apostam em quem será a vencedora do concurso de rainha da rádio.

Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta quarta-feira

Todos apostam em quem será a vencedora do concurso de rainha da rádio. Quinzinho afirma a Medeia que ama Cunegundes e irá implorar por seu perdão. Anabela faz uma promessa pela vitória de Dita. Lúcio anuncia a vitória de Dita por apenas um voto, e Candinho deduz que foi o seu. Todos comemoram a coroação de Dita como rainha da rádio, e Zulma se irrita.

Olímpia se revolta contra a vitória de Dita. Candinho entrega a coroa de Dita, e se declara para a amada. Celso e Estela planejam seu futuro casamento. Mirtes revela a Ernesto que Tamires conseguiu dinheiro. Candinho e Dita declaram seu amor um pelo outro, e todos comemoram.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.

Final do MasterChef com Daniela e Felipe na Band
Zoeira

Quem venceu o MasterChef Brasil? Final da 12ª temporada é exibida ao vivo e repercute nas redes

Daniela Dantas e Felipe Bruzzi acompanharam o resultado ao lado dos chefs Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Erick Jacquin

Mylena Gadelha
Há 1 hora
Gabriela Spanic, a 'Usurpadora', curte folga tomando água de coco em Fortaleza após turnê
Zoeira

Gabriela Spanic, a 'Usurpadora', curte folga tomando água de coco em Fortaleza após turnê

Fortalezenses e turistas foram surpreendidos com personalidade na avenida Beira-Mar

Redação
Há 1 hora
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (3)

Heleninha entra em casa embriagada e acaba brigando com Celina.

A. Seraphim
Há 2 horas
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (3)

Sofia se esconde levando a guitarra de Jaques.

A. Seraphim
Há 2 horas
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (3)

Caio convida Joyce para almoçar com seus pais.

A. Seraphim
Há 2 horas
Imagem mostra cantora e rapper cardi b, ilustrando resultado do julgamento que absolveu artista da acusação de agressão nos Eua
Zoeira

Cardi B é absolvida de acusação de agressão em julgamento nos EUA: 'Não toquei naquela mulher'

Autora da ação solicitava mais de R$ 131,2 milhões em indenização pelo suposto caso

Redação e AFP
03 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
Em novas mudanças, Natuza Nery assume lugar de César Tralli na GloboNews
Zoeira

Em novas mudanças, Natuza Nery assume lugar de César Tralli na GloboNews

Rafael Colombo, repórter da TV Globo, vai para o Conexão GloboNews

Redação
02 de Setembro de 2025