Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (3)

A novela 'Êta Mundo Melhor' desta quarta-feira (3) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'.

Todos apostam em quem será a vencedora do concurso de rainha da rádio. Quinzinho afirma a Medeia que ama Cunegundes e irá implorar por seu perdão. Anabela faz uma promessa pela vitória de Dita. Lúcio anuncia a vitória de Dita por apenas um voto, e Candinho deduz que foi o seu. Todos comemoram a coroação de Dita como rainha da rádio, e Zulma se irrita.

Olímpia se revolta contra a vitória de Dita. Candinho entrega a coroa de Dita, e se declara para a amada. Celso e Estela planejam seu futuro casamento. Mirtes revela a Ernesto que Tamires conseguiu dinheiro. Candinho e Dita declaram seu amor um pelo outro, e todos comemoram.

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.