Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (27)

A novela 'Êta Mundo Melhor' desta quarta-feira (27) vai ao ar às 18:05, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'. Nesse capítulo, Quincas diz a Candinho que deseja reatar o casamento com Dita.

Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta quarta-feira

Quincas diz a Candinho que deseja reatar o casamento com Dita. Candinho exige que Quincas arrume um emprego. Estela confessa a Dita que acreditou que Celso era o amor de sua vida. Tamires questiona Francine sobre a origem de seu dinheiro.

Lúcio se aproxima de Margarida. Celso desabafa com Candinho, que sugere que o primo procure Estela. Estela não aceita as desculpas de Celso. Cunegundes inventa para Dita que Candinho está ajudando Quincas a reatar o casamento com ela.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:05, na Rede Globo.